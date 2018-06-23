Принцесса Японии открыла показательные выступления по кюдо во время ЧМ-2018

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Принцесса Японии Хисако Такамадо открыла показательные выступления по кюдо во время чемпионата мира по футболу в России, сообщает «РИА Новости».

«Я очень рада, что смогла сегодня присутствовать в Екатеринбурге на российско-японском мероприятии по кюдо. Я вижу много знакомых лиц, с которыми мы уже встречались на семинарах по кюдо в Японии, чему я очень рада. Сегодня здесь присутствуют студенты из университета Сайтама в Японии, я очень рада, что они смогли пообщаться со своими друзьями из России», - сказала Такамадо.

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Кюдо — японское искусство стрельбы из лука.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее были объявлены стартовые составы на матч Бельгия — Тунис на ЧМ-2018.