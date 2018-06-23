Роскосмос опубликовал видео, посвященное ЧМ-2018 в России

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Роскосмос опубликовал юмористическое видео, посвященное чемпионату мира по футболу в России, сообщает «РИА Новости».

Видео смонтировано так, что после неудачного удара главной звезды португальской сборной Криштиану Роналду мяч проходит выше ворот и улетает со стадиона в космос, на МКС, где его ловит Олег Артемьев. Космонавт в свою очередь делает обратную передачу, мяч возвращается на стадион и попадает в голову Роналду, который после этого падает в штрафной площади соперника.

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Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее болельщики назвали Роналду «козлом» в качестве комплимента.