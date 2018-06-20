Черчесов рассказал о повреждении Жиркова

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Египта.

«Соображения простые. Надо было выиграть, чтобы решить задачи. Они тоже должны были, а мы хотели. Две разные вещи. Египет со словом «надо» не всегда справляется, потому что не играет первым номером. Мы учли. Надо было решать вопрос Салаха, и Жирков дал добро, что выйдет. У него болела нога, и мы понимали, что будем делать и как играть», — цитирует Черчесова «Советский спорт».

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Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) завтра сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее вице-премьер правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец прокомментировала победу сборной России.