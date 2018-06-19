Министр спорта России: наши футболисты заслужили победу

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта, передает ТАСС.

«Сегодня на поле была команда, бились и сражались все. Это заслуженная победа, мы ждали этого очень долго. Поздравляю ребят и тренерский штаб, молодцы. Это было здорово», — сказал Колобков.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Денис Черышев стал лучшим игроком матча Россия — Египет на ЧМ-2018.