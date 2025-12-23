МИД Дании: нападение США на Гренландию будет равносильно атаке на всю страну

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал президента США Дональда Трампа «убрать руки подальше» от Гренландии и отметил, что нападение американцев на остров будет восприниматься как атака на все королевство. Об этом сообщает Bloomberg.

Расмуссен заявил, что Дания не поддастся требованию США о передаче Гренландии и вызывал американского посла для объяснения позиции Трампа.

«Нападение на одну часть королевства — это нападение на все королевство», — отметил Расмуссен в интервью местному телеканалу TV2, также подчеркнув, что Гренландия находится «под защитой НАТО».

Также премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг возможность передачи острова США.

«Гренландия принадлежит гренландцам, и ее территориальная целостность должна уважаться», — отметил Нильсен в посте на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Напомним, что 22 декабря президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. Лэндри поблагодарил Трампа за назначение на должность специального посланника по Гренландии и подтвердил намерение страны приобрести остров. Позже Трамп объяснил, что Гренландия нужна США для обеспечения национальной безопасности, а не для контроля над ресурсами. А Йенс-Фредерик Нильсен выразил сожаление о желании США захватить остров.

Ранее европейских лидеров шокировало отношение Трампа к ЕС.