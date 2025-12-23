В Лувре после ограбления повесили решетки на окна

Le Monde: на окна ограбленного Лувра в Париже поставили решетки

В парижском Лувре после ограбления поставили решетки на окна. Об этом пишет газета Le Monde.

«Это одна из экстренных мер, принятых после кражи», — заместитель администратора музея Фрэнсис Стейнбок.

Ранним утром рабочие на балконе галереи помогли установить большую решетку, поднятую краном, чтобы закрепить ее на высоких дверях галереи, следует из материала.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.

Позже директор Лувра Лоранс де Кар заявила, что музей установит 100 внешних камер видеонаблюдения до конца 2026 года в рамках усиления мер безопасности.

В ноябре издание Le Monde писало, что проверка безопасности Лувра показала уязвимые точки музея еще в 2018 году.

Лувр объявил конкурс на работы по повышению безопасности после ограбления.