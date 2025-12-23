На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Елена Борщева заявила о возвращении в КВН

Актриса и комикесса Елена Борщева сообщила в Telegram-канале, что вернулась в КВН.

Борщева приняла участие в заключительной игре Первой лиги в Перми. На сцене выступят такие команды КВН, как «Ближе к детям» из Екатеринбурга, «Камбаламба» из Пскова, «Последняя фантазия» из Хабаровского края, а также «Самая грустная рок-группа» из Армавира.

Елена Борщева стала известна после участия в шоу Comedy Woman. Она работала в проекте до 2012 года. Артистка рассказывала, что испытывала на съемках неприятные ощущения.

Борщева также принимала участие в передачах «Такси», «Ешь и худей», «Пусть говорят», «Форт Боярд», «Большая разница», «Хорошие шутки», «Слава Богу, ты пришел!», «Истории в деталях», «Это мой ребенок?!», «Большой вопрос», «Новые звезды в Африке».

Борщева снималась в кино. Она играла в фильмах «Что творят мужчины! 2» и «Самый лучший фильм 3-ДЭ».

Борщева замужем за фитнес-тренером и мастером спорта по физической культуре Валерием Юшкевичем. В июле 2025-го в честь юбилея бракосочетания супруги решили сыграть свадьбу во второй раз.

Ранее в Госдуме Шаляпина назвали «Прорывом года».

