В Пакистане нашли древнейшие следы высокоразвитой цивилизации

В Пакистане археологи нашли следы высокоразвитой цивилизации VI века до н.э.
Департамент археологии Пенджаба в Пакистане в ходе раскопок памятника Бхир в окрестностях Таксилы обнаружил свидетельства существования высокоорганизованной древней цивилизации, датируемой VI веком до нашей эры. Об этом сообщает The Express Tribune.

По данным газеты, раскопки направлены на научное изучение самого раннего города Таксила и понимание его происхождения. В ходе работ были выявлены признаки раннего городского планирования: узкие улицы, жилые строения, колодцы, зернохранилища и предметы повседневного обихода.

Эксперты отметили, что город развивался органически, а его планировка отличается от греческих моделей, появившихся позже, и отражает местный подход к организации раннего городского пространства.

Департамент археологии Пенджаба использует современные методы документирования памятника, включая GPS, дроны, 3D-сканирование и цифровое картографирование, чтобы максимально точно зафиксировать строения и артефакты. Такие подходы обеспечивают надёжные данные для будущих академических исследований.

Работы на памятнике направлены не только на изучение артефактов, но и на обучение молодых археологов. Рассматривается также возможность создания на Бхир Маунд открытого музея под открытым небом, чтобы улучшить доступ общественности к историческому объекту.

Бывший директор департамента археологии Пенджаба Малик Максуд Ахмед отметил, что Бхир является самым древним городом Таксила, с поселениями, существовавшими как минимум с VI века до н.э. Он подчеркнул значимость памятника для истории цивилизации Гандхара, а также отметил наличие остатков периодов Ахеменидов, ранней династии Маурьев и времени до прихода Александра Македонского.

Ахмед добавил, что город располагался вдоль древних торговых путей, соединявших Центральную Азию, Афганистан и Индийский субконтинент. По его словам, научные исследования, системная документация и меры по сохранению культурного наследия укрепляют позиции Пенджаба как регионального центра археологических исследований и охраны исторических памятников.

Ранее ученые выяснили, зачем инки выкопали 5200 ям на горе в Перу.

