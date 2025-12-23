У женщины парализовало половину лица после выдавленного прыща

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
The Sun: половину лица женщины парализовало после выдавленного прыща
У женщины из США парализовало половину лица после выдавленного прыща, пишет The Sun.

Как рассказала Линдси ДеОливерия, она проснулась утром и заметила небольшое пятно между носом и верхней губой. Не придав этому значения, женщина выдавила прыщ, рассчитывая, что воспаление быстро пройдет. Однако в течение суток область вокруг носа начала сильно отекать, а затем состояние резко ухудшилось.

«Это выглядело как самый обычный прыщ. Накануне у меня вообще ничего не было — в воскресенье мы даже делали профессиональную семейную фотосессию», — рассказала она.

На следующий день после инцидента у ДеОливерии появился выраженный отек, а затем она заметила, что не может двигать половиной лица. Женщина обратилась в отделение неотложной помощи, где первоначально врачи заподозрили аллергическую реакцию из-за сильного отека губ и щек.

Позже медики диагностировали у нее бактериальную инфекцию кожи и подкожных тканей, которая при отсутствии лечения может распространяться в кровоток. Линдси прошла обследование, включая МРТ, чтобы исключить поражение пазух, глаз и головного мозга.

Первоначально назначенные антибиотики оказались неэффективными, после чего пациентке сменили терапию и назначили более сильные препараты. По ек словам, заметное уменьшение отека произошло уже через несколько часов после начала нового лечения.

В течение нескольких дней состояние женщины значительно улучшилось, и лицо почти полностью вернулось к нормальному виду. Однако побочные эффекты от антибиотиков сохранялись около шести недель. В настоящее время Линдси полностью восстановилась, за исключением небольшого шрама.

Ранее врач назвала неочевидную причину появления прыщей.

