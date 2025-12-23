На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Лужниках» начал работу самый большой мультимедийный каток России

Каток в «Лужниках» объединил лед, свет и 3D-шоу на фасаде
Пресс-служба Спорткомплекса «Лужники»

Самый большой мультимедийный каток в России площадью более 16 тыс. кв. м начал работу на территории «Лужников». Об этом сообщили в пресс-службе олимпийского комплекса.

В рамках открытия объекта в этом году на фасаде Большой спортивной арены провели масштабное 3D-шоу.

«Каток «Лужники» стал яркой новинкой зимнего московского сезона 2024/2025 и вернул спорткомплексу традицию катания на коньках на большой территории, включающей прилегающие ледяные дорожки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пространство визуально объединено архитектурной подсветкой, единым звуковым оформлением и арт-инсталляциями: «Куб энергии», «Таинственный лес», «Кристаллическая опушка», «Вихрь» и «Блики». Центром новогоднего украшения стала 16-метровая ель с динамической световой подсветкой, установленная на льду.

Каток одновременно вмещает до 3 тыс. человек. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков, зоны обогрева, детские площадки, кафе и рестораны.

В течение всего сезона для гостей запланирована программа мероприятий и активностей. Особое внимание уделяется вечерней программе: с помощью видеомэппинга на фасаде арены транслируются тематические мультимедийные шоу.

Каток расположен на обновленной Центральной площади «Лужников». Он задумана как всесезонное пространство, ландшафт которого будет меняться в зависимости от времени года. Зимой здесь разливается лед, а летом — водная гладь площадью свыше 3,2 тыс. кв. м.

