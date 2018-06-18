Гранквист стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швеция — Южная Корея
Защитник российского «Краснодара» Андреас Гранквист стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Швецией и Южной Кореей, сообщает «Советский спорт».
На 65-й минуте он реализовал пенальти, назначенный с помощью видеоповтора. Благодаря его голу шведы одержали победу со счетом 1:0.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
Ранее бывший футболист московского ЦСКА объяснил неудачи фаворитов на ЧМ-2018.
#SWEKOR— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 18 июня 2018 г.
The first @Budweiser #ManoftheMatch of the day goes to Andreas Granqvist ��#WorldCup pic.twitter.com/ZdKP2DP1pI