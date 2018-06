Гранквист стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швеция — Южная Корея

Защитник российского «Краснодара» Андреас Гранквист стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Швецией и Южной Кореей, сообщает «Советский спорт».

На 65-й минуте он реализовал пенальти, назначенный с помощью видеоповтора. Благодаря его голу шведы одержали победу со счетом 1:0.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА объяснил неудачи фаворитов на ЧМ-2018.

#SWEKOR



The first @Budweiser #ManoftheMatch of the day goes to Andreas Granqvist #WorldCup pic.twitter.com/ZdKP2DP1pI