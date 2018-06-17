Коутиньо был признан лучшим игроком матча Бразилия — Швейцария на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Швейцарии, сообщает «Советский спорт».

Футболист отличился забитым мячом на 20-й минуте матча, однако это не помогло его команде одержать победу.

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Таким образом, первое место в группе Е занимает Сербия, которая обыграла Коста-Рику со счетом 1:0.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее болельщику продали билет на несуществующее место на ЧМ-2018.