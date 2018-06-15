Матвиенко: я сорвала голос при просмотре матча Россия — Саудовская Аравия

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказал о своих эмоциях во время просмотра матча открытия чемпионата мира — 2018 в России, сообщает «РИА Новости».

«Никто не ожидал такого результата от нашей сборной. Мечтали, что выиграют хотя бы со счетом один-ноль. Но такой победы не ожидал никто! Я сорвала голос, когда смотрела игру», — сказала Матвиенко во время своего визита в Саранск.

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Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства остался доволен матчем открытия чемпионата мира — 2018.