Спорт

Новый сезон Медийной лиги: «Родина Медиа» Тарасова против «Бей Биги» Джикия и Соболева. LIVE

Футбол. МФЛ. 1-й тур. Группа В. «Родина Медиа» — «Бей Беги». ОНЛАЙН

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Сергей Пивоваров/Александр Вильф/Владимир Астапкович/РИА «Новости»/t_killah/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
В матче открытия второго сезона Медийной футбольной лиги в группе В «Родина Медиа» с T-killah и Дмитрием Тарасовым встречается с командой спартаковцев Георгия Джикия и Александра Соболева. «Бей Беги». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Медийная футбольная лига. Группа В. 1-й тур.
16 сентября 17:21
Родина Медиа
0:0
Бей Беги
Трансляция
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18:45

Добрый вечер! Только завершился Московский кубок селебрити, а уже стартует долгожданный второй сезон Медийной футбольной лиги! И в первом туре недавно созданная «Родина Медиа» с T-killah и Дмитрием Тарасовым встречается с командой Георгия Джикия и Александра Соболева «Бей Беги». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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