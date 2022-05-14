14 мая 2022, 18:45 Спорт Квадрупл Клоппа: «Ливерпуль» играет в финале Кубка Англии с «Челси». LIVE Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ливерпуль» — «Челси». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Эпизод матча «Челси» — «Ливерпуль» Reuters

В финале Кубка Англии встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Победа команды Юргена Клоппа приблизит мерсисайдцев к квадруплу, для которого им будет необходимо взять победить в чемпионате и в Лиге чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.

Кубок Англии. Финал 1-й тайм 14 мая 18:45 Челси Лондон 0 : 0 Ливерпуль Ливерпуль Стадион «Уэмбли», Лондон Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)