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Финал Суперкубка Испании: «Барселона» против «Атлетика». LIVE

Суперкубок Испании. Финал. «Барселона» - «Атлетик». ОНЛАЙН

«Барселона» встречается с «Атлетиком» из Бильбао в финальном матче Суперкубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   16 января 20:24   |  
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22:35

Начало матча запланировано на 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао.