20 июля 2021, 14:20 Фоторепортажи В режиме ЧС: как Токио готовится к Олимпийским играм во время пандемии

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23 июля в Японии состоится церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Соревнования должны были состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021-й.



Однако и спустя год ситуация с COVID-19 не изменилась кардинально, поэтому Олимпиада будет проходить с большим количеством ограничений.



Во-первых, на соревнования не допускаются иностранные зрители. Что касается местных фанатов, то они смогут посетить лишь турниры в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, причем заполнять стадионы можно не более чем на 50% от вместимости.



А в Токио и во всех соседних префектурах — Канагаве, Тибе, Сайтаме, — а также на Хоккайдо и в Фукусиме соревнования пройдут полностью без зрителей, включая японцев.



Во-вторых, участники Олимпиады проходят огромное количество проверок на коронавирус. От прилета в аэропорт до заселения в отель проходит от трех до восьми часов – японцы тщательно проверяют все бумаги, в том числе документы о заранее сданном тесте. Также нужно сдать еще один экспресс-тест прямо на месте. И даже после заселения в отель нужно каждый день сдавать новые тесты, из-за чего образуются огромные очереди из спортсменов.



В-третьих, в случае положительного теста в сборной вся команда изолируется. С этим уже столкнулась женская сборная России по регби-7, когда коронавирус обнаружили у массажиста. К счастью, больше никто из команды не заразился, и карантин продлился лишь два дня. Однако в случае массового заражения может быть сорван целый турнир.



На данный момент в Японии 71 подтвержденный случай заражения коронавирусом на Олимпийских играх: 40 — местные жители, 31 — приезжие.