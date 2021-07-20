photoreport
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Опубликовано видео, где глава ГИБДД по Ставрополью осуждал взяточничество 14:55
Олимпийский чемпион Сильнов назвал лишним слово «вместе» в новом девизе... 14:54
У главы ГИБДД по Ставрополью и его подельников изъяли дорогие авто и деньги 14:54
Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана защищать ЕС от притока мигрантов 14:52
Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель 14:47
Артемьев дал прогноз на выступление сборной России по регби на Олимпийских... 14:45
СК возбудил уголовное дело против главы УГИБДД по Ставрополью 14:44
Правительство Китая отменило штрафы за рождение трех детей 14:43
Названа стоимость унитаза начальника ГИБДД Ставрополья 14:39
В Грузии закончились съемки последнего сезона «Сватов» 14:38
Фоторепортажи

В режиме ЧС: как Токио готовится к Олимпийским играм во время пандемии

close
Сотрудники безопасности на&nbsp;фоне понтона с&nbsp;олимпийскими кольцами в&nbsp;Токийском заливе, 20 июля 2021 года Сотрудники безопасности на&nbsp;фоне понтона с&nbsp;олимпийскими кольцами в&nbsp;Токийском заливе, 20 июля 2021 года
Сотрудники безопасности на фоне понтона с олимпийскими кольцами в Токийском заливе, 20 июля 2021 года
Напоминание об антиковидных мерах и правилах поведения на&nbsp;соревнованиях перед&nbsp;Национальным Олимпийским стадионом, Токио, 20 июля 2021 года Напоминание об антиковидных мерах и правилах поведения на&nbsp;соревнованиях перед&nbsp;Национальным Олимпийским стадионом, Токио, 20 июля 2021 года
Напоминание об антиковидных мерах и правилах поведения на соревнованиях перед Национальным Олимпийским стадионом, Токио, 20 июля 2021 года
Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020: Мирайтова и Сомейти, 17 июля 2021 года Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020: Мирайтова и Сомейти, 17 июля 2021 года
Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020: Мирайтова и Сомейти, 17 июля 2021 года
Пара на&nbsp;фоне Национального Олимпийского стадиона, главной площадки Олимпийских игр 2020 года в&nbsp;Токио, 19 июля 2021 года Пара на&nbsp;фоне Национального Олимпийского стадиона, главной площадки Олимпийских игр 2020 года в&nbsp;Токио, 19 июля 2021 года
Пара на фоне Национального Олимпийского стадиона, главной площадки Олимпийских игр 2020 года в Токио, 19 июля 2021 года
Токио, 20 июля 2021 года Токио, 20 июля 2021 года
Токио, 20 июля 2021 года
Сборная Китая в&nbsp;защитных масках после прибытия в&nbsp;международный аэропорт Нарита перед&nbsp;Олимпийскими играми 2020 года в&nbsp;Токио, 19 июля 2021 года Сборная Китая в&nbsp;защитных масках после прибытия в&nbsp;международный аэропорт Нарита перед&nbsp;Олимпийскими играми 2020 года в&nbsp;Токио, 19 июля 2021 года
Сборная Китая в защитных масках после прибытия в международный аэропорт Нарита перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио, 19 июля 2021 года
Рабочий красит олимпийские кольца на&nbsp;финише гоночной трассы BMX в&nbsp;рамках подготовки к&nbsp;летним Олимпийским играм 2020 года, 20 июля 2021 Рабочий красит олимпийские кольца на&nbsp;финише гоночной трассы BMX в&nbsp;рамках подготовки к&nbsp;летним Олимпийским играм 2020 года, 20 июля 2021
Рабочий красит олимпийские кольца на финише гоночной трассы BMX в рамках подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года, 20 июля 2021
Сотрудники службы безопасности перегородили вход в&nbsp;Олимпийскую деревню после того, как один из&nbsp;спортсменов сдал положительный тест на&nbsp;коронавирус, 17 июля 2021 года Сотрудники службы безопасности перегородили вход в&nbsp;Олимпийскую деревню после того, как один из&nbsp;спортсменов сдал положительный тест на&nbsp;коронавирус, 17 июля 2021 года
Сотрудники службы безопасности перегородили вход в Олимпийскую деревню после того, как один из спортсменов сдал положительный тест на коронавирус, 17 июля 2021 года
Протестующие выступают против проведения Олимпийских игр, 18 июля 2021 года Протестующие выступают против проведения Олимпийских игр, 18 июля 2021 года
Протестующие выступают против проведения Олимпийских игр, 18 июля 2021 года
Патруль полицейских возле главного пресс-центра Олимпийских игр 2020, 18 июля 2021 года Патруль полицейских возле главного пресс-центра Олимпийских игр 2020, 18 июля 2021 года
Патруль полицейских возле главного пресс-центра Олимпийских игр 2020, 18 июля 2021 года
10-метровая кукла Мокко была представлена в&nbsp;Токио в&nbsp;преддверии Олимпиады в&nbsp;рамках культурного проекта, посвященного землетрясению и цунами 11 июня 2011 года в&nbsp;северо-восточном регионе Японии, 17 июля 2021 года 10-метровая кукла Мокко была представлена в&nbsp;Токио в&nbsp;преддверии Олимпиады в&nbsp;рамках культурного проекта, посвященного землетрясению и цунами 11 июня 2011 года в&nbsp;северо-восточном регионе Японии, 17 июля 2021 года
10-метровая кукла Мокко была представлена в Токио в преддверии Олимпиады в рамках культурного проекта, посвященного землетрясению и цунами 11 июня 2011 года в северо-восточном регионе Японии, 17 июля 2021 года
Полицейский на&nbsp;входе в&nbsp;главный пресс-центр Олимпийских игр-2020, 19 июля 2021 года Полицейский на&nbsp;входе в&nbsp;главный пресс-центр Олимпийских игр-2020, 19 июля 2021 года
Полицейский на входе в главный пресс-центр Олимпийских игр-2020, 19 июля 2021 года
Часы обратного отсчёта до&nbsp;старта Олимпиады в&nbsp;Токио, 20 июля 2021 года Часы обратного отсчёта до&nbsp;старта Олимпиады в&nbsp;Токио, 20 июля 2021 года
Часы обратного отсчёта до старта Олимпиады в Токио, 20 июля 2021 года
Токио, 19 июля 2021 года Токио, 19 июля 2021 года
Токио, 19 июля 2021 года
Рабочий в&nbsp;главном пресс-центре Олимпийских игр-2020, Токио, 20 июля 2021 года Рабочий в&nbsp;главном пресс-центре Олимпийских игр-2020, Токио, 20 июля 2021 года
Рабочий в главном пресс-центре Олимпийских игр-2020, Токио, 20 июля 2021 года
Военные патрулируют олимпийские объекты, Токио, 20 июля 2021 года Военные патрулируют олимпийские объекты, Токио, 20 июля 2021 года
Военные патрулируют олимпийские объекты, Токио, 20 июля 2021 года
Токио, 19 июля 2021 года Токио, 19 июля 2021 года
Токио, 19 июля 2021 года
Токио, 2021 год Токио, 2021 год
Токио, 2021 год
Лунгин,
Лунгин, "Хирург", Дюжев: кто пришел проститься с Петром Мамоновым
Великий потоп: последствия наводнения в Европе
Великий потоп: последствия наводнения в Европе

«Мы все верили в чудо»: как пассажиров и экипаж Ан-28 встретили в Томске
«Мы все верили в чудо»: как пассажиров и экипаж Ан-28 встретили в Томске
Умер Петр Мамонов
Умер Петр Мамонов
Сотрудники безопасности на фоне понтона с олимпийскими кольцами в Токийском заливе, 20 июля 2021 года
Напоминание об антиковидных мерах и правилах поведения на соревнованиях перед Национальным Олимпийским стадионом, Токио, 20 июля 2021 года
Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020: Мирайтова и Сомейти, 17 июля 2021 года
Пара на фоне Национального Олимпийского стадиона, главной площадки Олимпийских игр 2020 года в Токио, 19 июля 2021 года
Токио, 20 июля 2021 года
Сборная Китая в защитных масках после прибытия в международный аэропорт Нарита перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио, 19 июля 2021 года
Рабочий красит олимпийские кольца на финише гоночной трассы BMX в рамках подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года, 20 июля 2021
Сотрудники службы безопасности перегородили вход в Олимпийскую деревню после того, как один из спортсменов сдал положительный тест на коронавирус, 17 июля 2021 года
Протестующие выступают против проведения Олимпийских игр, 18 июля 2021 года
Патруль полицейских возле главного пресс-центра Олимпийских игр 2020, 18 июля 2021 года
10-метровая кукла Мокко была представлена в Токио в преддверии Олимпиады в рамках культурного проекта, посвященного землетрясению и цунами 11 июня 2011 года в северо-восточном регионе Японии, 17 июля 2021 года
Полицейский на входе в главный пресс-центр Олимпийских игр-2020, 19 июля 2021 года
Часы обратного отсчёта до старта Олимпиады в Токио, 20 июля 2021 года
Токио, 19 июля 2021 года
Рабочий в главном пресс-центре Олимпийских игр-2020, Токио, 20 июля 2021 года
Военные патрулируют олимпийские объекты, Токио, 20 июля 2021 года
Токио, 19 июля 2021 года
Токио, 2021 год
23 июля в Японии состоится церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Соревнования должны были состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021-й.

Однако и спустя год ситуация с COVID-19 не изменилась кардинально, поэтому Олимпиада будет проходить с большим количеством ограничений.

Во-первых, на соревнования не допускаются иностранные зрители. Что касается местных фанатов, то они смогут посетить лишь турниры в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, причем заполнять стадионы можно не более чем на 50% от вместимости.

А в Токио и во всех соседних префектурах — Канагаве, Тибе, Сайтаме, — а также на Хоккайдо и в Фукусиме соревнования пройдут полностью без зрителей, включая японцев.

Во-вторых, участники Олимпиады проходят огромное количество проверок на коронавирус. От прилета в аэропорт до заселения в отель проходит от трех до восьми часов – японцы тщательно проверяют все бумаги, в том числе документы о заранее сданном тесте. Также нужно сдать еще один экспресс-тест прямо на месте. И даже после заселения в отель нужно каждый день сдавать новые тесты, из-за чего образуются огромные очереди из спортсменов.

В-третьих, в случае положительного теста в сборной вся команда изолируется. С этим уже столкнулась женская сборная России по регби-7, когда коронавирус обнаружили у массажиста. К счастью, больше никто из команды не заразился, и карантин продлился лишь два дня. Однако в случае массового заражения может быть сорван целый турнир.

На данный момент в Японии 71 подтвержденный случай заражения коронавирусом на Олимпийских играх: 40 — местные жители, 31 — приезжие.
Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
С-500 поразила скоростную баллистическую цель. Где будет развернута система после испытаний
Минобороны показало видео испытаний новейшей ЗРК С-500
«Искоренить эти недопустимые явления»: в России предложили наказывать за призывы к отказу от вакцинации
В ОП Ленобласти призвали ввести уголовную ответственность для медиков-антипрививочников
«Без зазрения совести»: Порошенко вновь пообещал украинцам Крым
Порошенко считает, что Крым можно «вернуть» за год
В Москве от коронавируса привились более 4 млн человек
В МИД России назвали условие захвата Афганистана Талибаном*
На президента Мали напали с ножом в мечети
Еще двое участников Pussy Riot покинули Россию
Новости и материалы
Опубликовано видео, где глава ГИБДД по Ставрополью осуждал взяточничество
Олимпийский чемпион Сильнов назвал лишним слово «вместе» в новом девизе Игр
У главы ГИБДД по Ставрополью и его подельников изъяли дорогие авто и деньги
Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана защищать ЕС от притока мигрантов
Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель
Артемьев дал прогноз на выступление сборной России по регби на Олимпийских играх
СК возбудил уголовное дело против главы УГИБДД по Ставрополью
Правительство Китая отменило штрафы за рождение трех детей
Названа стоимость унитаза начальника ГИБДД Ставрополья
В Грузии закончились съемки последнего сезона «Сватов»
Норвежских гандболисток наказали за отказ играть в бикини
После драки со стрельбой в подмосковной Апрелевке задержали четырех человек
Ученые выяснили, зачем пищухи едят фекалии яков
В МИД сообщили, что у России есть данные о сотрудничестве США с ИГ* в Афганистане
В Совфеде надеются на начало реанимации отношений США и России
«Блистательная актриса»: Путин поздравил с юбилеем Чурсину
МИД: Россия с союзниками сможет курировать любые угрозы со стороны исламских радикалов
Легендарный капитан сборной поддержал скандальную методичку для российских олимпийцев
Все новости
Не вредит, а помогает: как кофе защищает от аритмии
Ученые опровергли мнение о вреде кофе при аритмии
Дзюба в запасе «Зенита», возрожденный «Спартак», ЦСКА без Влашича: что ждет РПЛ
Главные интриги нового сезона чемпионата России
Премьеры недели: комиссар Депардье, новый фильм Шьямалана и страшная тайна хорроров
Что выходит в кино на этой неделе
Вырастут ли цены на овощи и крупы из-за нашествия насекомых-вредителей
Энтомологи прогнозируют рост численности комаров, короедов и шелкопрядов
Москва предостерегла Вашингтон от размещения гиперзвуковых ракет в Европе
Посольство РФ предупредило США о последствиях размещения гиперзвуковых ракет в Европе
«Свободная от жестокости»: во Франции придумали фуа-гра из стволовых клеток
В Париже изобрели искусственную фуа-гра, неотличимую от настоящей
Сам себе пауэрбэнк: гаджеты будущего будут заряжаться от пальцев
Ученые научились получать электроэнергию для устройств от спящего человека
Высокая температура после прививки. В каком случае стоит идти к врачу
В Минздраве объяснили, о чем может говорить высокая температура после вакцинации
«Отложенная смертность»: почему в России массово закрываются ИП
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
«Опасный инструмент»: что известно о шпионском ПО Pegasus
Сноуден назвал «делом года» историю про слежку за журналистами
Средняя цена автомобиля в России подобралась к двум миллионам рублей
Расходы россиян на автомобили выросли почти на 400 млрд рублей
«Северному потоку – 2» быть. США и Германия близки к завершению спора
Reuters: власти США и ФРГ договорились по «Северному потоку – 2»
Как выглядит дом главы ГИБДД Ставрополья, о котором все говорят
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях