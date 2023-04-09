В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» играет с «Пари НН». Стоит отметить, что Сергей Юран в этом матче дебютирует в качестве главного тренера нижегородцев. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
Перерыв
09 апреля 19:00
Краснодар
Краснодар
4'Кривцов
14'Кривцов
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия)
1-й тайм
4'Кривцов
14'Кривцов
2-й тайм
Трансляция
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'45
Перерыв. Отдохнем 15 минут.
'44
Корнюшин пробил головой по воротам «Краснодара», но мяч слишком слабо полетел.
'43
Опасная передача прошла на Кордобу, но он оказался в офсайде.
'41
Пробил Кордоба с линии штрафной, мяч после рикошета спокойно долетел до рук Нигматуллина.
'39
Олусегун покатил мяч на Кордобу, но того остановил защитник. А ведь мог Кордоба выходить один на один.
'37
Яковлев совершил фол в атаке.
'35
Черников в центре поля сфолил на Яковлеве.
'32
Долго «Краснодар» владеет мячом, но без продвижения к воротам.
'28
Нигматуллин забрал мяч в руки после навеса в штрафную «Пари НН».
'26
Успокоилась встреча. «Краснодар» уже имеет солидное преимущество, а «Пари НН» не может наладить игру в атаке.
'24
Передача Кордобе на ход привела к тому, что игровой снаряд выкатился за пределы поля.
'21
С трудом «Пари НН» добирается до штрафной «Краснодара». Хозяева поля достаточно уверенно обороняются и опасно атакуют.
'18
Подача в штрафную «Краснодара» закончилась выносом Рамиреса.
'17
Больше «Краснодар» владеет мячом, имея большое игровое преимущество.
'14
ГООООЛЛЛЛ!!!! Кривцов делает дубль за «Краснодар». Получил он пас от Кади в центре штрафной, обвел вратаря и закатил мяч в ворота. 2:0.
'12
Пробил Олусегун метров с 12, но в защитника он попал.
'10
Кади нарушил правила в чужой штрафной.
'8
Еще одна атака «Краснодара», закончилась она выносом мяча из штрафной.
'6
Взяли арбитры паузу. Рассматривали они эпизод с падением в штрафной «Краснодара». Все чисто, можно играть дальше.
'4
ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! Рамирес навесил в штрафную, Кордоба скинул на Кривцова, о тот внес мяч головой практически с линии ворот. «Краснодар» вышел вперед.
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