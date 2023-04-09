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Спорт

Дебют Юрана в новом клубе: «Пари НН» играет с «Краснодаром». LIVE

Футбол. РПЛ. «Краснодар» — «Пари НН». Онлайн

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» играет с «Пари НН». Стоит отметить, что Сергей Юран в этом матче дебютирует в качестве главного тренера нижегородцев. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
Перерыв
09 апреля 19:00
Краснодар
Краснодар
4' Кривцов
14' Кривцов
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия)
1-й тайм

4' Кривцов

14' Кривцов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

Перерыв. Отдохнем 15 минут.

'44

Корнюшин пробил головой по воротам «Краснодара», но мяч слишком слабо полетел.

'43

Опасная передача прошла на Кордобу, но он оказался в офсайде.

'41

Пробил Кордоба с линии штрафной, мяч после рикошета спокойно долетел до рук Нигматуллина.

'39

Олусегун покатил мяч на Кордобу, но того остановил защитник. А ведь мог Кордоба выходить один на один.

'37

Яковлев совершил фол в атаке.

'35

Черников в центре поля сфолил на Яковлеве.

'32

Долго «Краснодар» владеет мячом, но без продвижения к воротам.

'28

Нигматуллин забрал мяч в руки после навеса в штрафную «Пари НН».

'26

Успокоилась встреча. «Краснодар» уже имеет солидное преимущество, а «Пари НН» не может наладить игру в атаке.

'24

Передача Кордобе на ход привела к тому, что игровой снаряд выкатился за пределы поля.

'21

С трудом «Пари НН» добирается до штрафной «Краснодара». Хозяева поля достаточно уверенно обороняются и опасно атакуют.

'18

Подача в штрафную «Краснодара» закончилась выносом Рамиреса.

'17

Больше «Краснодар» владеет мячом, имея большое игровое преимущество.

'14

ГООООЛЛЛЛ!!!! Кривцов делает дубль за «Краснодар». Получил он пас от Кади в центре штрафной, обвел вратаря и закатил мяч в ворота. 2:0.

'12

Пробил Олусегун метров с 12, но в защитника он попал.

'10

Кади нарушил правила в чужой штрафной.

'8

Еще одна атака «Краснодара», закончилась она выносом мяча из штрафной.

'6

Взяли арбитры паузу. Рассматривали они эпизод с падением в штрафной «Краснодара». Все чисто, можно играть дальше.

'4

ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! Рамирес навесил в штрафную, Кордоба скинул на Кривцова, о тот внес мяч головой практически с линии ворот. «Краснодар» вышел вперед.

'2

Перехвачена передача в штрафную «Пари НН».

'1

Игра началась!

18:50

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Рамирес, Кайо, Петров, Черников, Ионов, Кади, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Михайлов, Шарипов, Глушаков, Стоцкий, Кротов, Яковлев.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Пари НН».

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