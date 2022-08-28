Московский «Локомотив» на своем поле в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
Матч не начался
28 августа 15:00
Локомотив М
Москва
0:0
Оренбург
Оренбург
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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13:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! Московский «Локомотив» играет на своем поле с «Оренбургом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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