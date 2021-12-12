Локомотив М

'71

ГОООЛ! Забивает «Локомотив»! Тикнизян на фланге шикарно отдал в штрафную Смолову, тот пробил и попал в Плиева, после чего мяч отскочил на линию штрафной к Марадишвили и тот вколотил мяч в верхний угол!