13:55

Если говорить о положении команд в турнирной таблице, то «Зенит» — единоличный лидер на этом отрезке сезона. В активе команды 29 очков, у идущего вторым «Сочи», который уже сыграл матч 14-го тура, на два балла меньше.

Положение «Урала» совершенно противоположное. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего десять очков.