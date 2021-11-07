Не самый яркий матч выдался сегодня в Екатеринбурге, пусть «Зенит» и приехал в статусе фаворита, но создать практически ничего не смог. А «Уралу» не помогло удаление Клаудиньо в начале второго тайма.
И еще одна замена от «Урала»: Железнов выходит на последние десять минут, меняет он Колесниченко.
Практически не переходит сейчас «Зенит» на чужую половину поля, вынуждена команда из Петербурга обороняться.
Медицинская бригада снова на поле у «Урала». А теперь замена от команды — Йовичич поле покидает, вместо него доиграет Гагнидзе.
Разыгрывает неплохую комбинацию «Зенит», но не сумел замкнуть Азмун, мяч перелетел его, не дотянулся иранец.
Пока ни та, ни другая команды не могут создать чего-то действительно опасного у ворот соперника.
Пытается атаковать «Зенит», но рядом со штрафной спокойно останавливает футболистов защита «Урала».
Вот это поворот! Клаудиньо получает красную карточку за очень грубую игру, тут же медики оказываются на поле, чтобы помочь Адамову.
Очередная попытка «Зенита» атаковать, Малком пытается отдать передачу с фланга, но ничего не получается.
В перерыве у «Зенита» произошли две замены: Ракицкого Семак убирает. Вместо него на поле появляется Малком. Также появляется Александр Ерохин, который меняет Дзюбу.
Звучит свисток на перерыв! Пока не открыт счет в Екатеринбурге, и не очень уверенно смотрится петербургская команда в гостях.
Нарушает Ракицкий правила в своей штрафной, требует «Урал» карточку (уже вторую), но судья не показывает. Спорный момент.
Караваев успевает накрыть весьма опасный удар «Урала». Екатеринбуржцы прессингуют соперника достаточно высоко.
Раз за разом начинает все сначала «Зенит», пытаясь придумать что-то в позиционной атаке. Правда, пока ничего не выходит.
Ракицкий грубо ошибается, обрезая передачу, что дает возможность сопернику вырваться в атаку. В итоге Ракицкий в подкате попытался исправить ситуацию и получил желтую карточку.
Ракицкий разыграл угловой, отправляя мяч ближе к штрафной. Но выжать ничего из этого эпизода команда не смогла.
Штрафной зарабатывает «Урал», мяч влетает в штрафную, но Ловрен его выбивает. Следом Адамов наносит дальний удар, но неточно.
Опаснейший момент создает «Урал»! Атакует екатеринбургская команда, приходится вступать Кержакову в игру после удара Бикфалви.
Играет аккуратно Клаудиньо рядом со штрафной соперника, но ни к чему это не приводит. «Урал» убегает в контратаку.
Пока нет у «Зенита» явного преимущества, пытается команда создать какие-то атаки, но очень хорошо уверенно играет рядом со своей штрафной «Урал».
Азмун пропустил мяч на Дзюбу, но уверенно сыграл защитник екатеринбуржцев, страхуя свою команду.
«Зенит» держит мяч ближе к центру поля, пытаясь развить позиционную атаку, но пока оборона «Урала» играет весьма надежно.
«Урал» не садится в оборону, наоборот, рвется вперед. Бикфалви выходит на опасную точку, но его нанесенный удар блокируют.
Если говорить о положении команд в турнирной таблице, то «Зенит» — единоличный лидер на этом отрезке сезона. В активе команды 29 очков, у идущего вторым «Сочи», который уже сыграл матч 14-го тура, на два балла меньше.
Положение «Урала» совершенно противоположное. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего десять очков.
Сергей Семак на матч выставил следующих футболистов. Здесь стоит отдельно отметить, что с первых минут поединок начнет Артем Дзюба.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Малков, Кузнецов.
Матч проходит в Екатеринбурге, поэтому начинаем с состава хозяев:
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.
Запасные: Годзюр, Панов, Рыков, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Гаджимурадов, Гагнидзе, Максименко.