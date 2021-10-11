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Российских бойцов не пустят на чемпионат Европы по ММА в Украине

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Пресс-служба Союза ММА России

Федерация смешанных боевых искусств Украины выступила против участия российских бойцов на чемпионате Европы по ММА, который должен пройти в Киеве в ноябре. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил Владимир Тесля – президент организации.

Турнир изначально должен был пройти в Греции, а затем в Грузии, но страны отказались от проведения мероприятия из-за сложной ситуации с коронавирусом. После этого Украина заявила о своем желании провести турнир, но при условии, если спортсмены из России не будут допущены. GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts) согласилась на условие украинской стороны.

Ранее сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Россию на чемпионат мира.

Такое решение приняли Украинская федерация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ).

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