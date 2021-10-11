Главный тренер «Зенита» Семак назвал причину неудач своего клуба в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что петербургский клуб неубедительно выглядел в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса, что сказалось на длине скамейки команды.

«Почему команда в Лиге чемпионов выглядит не так, как в предыдущих сезонах? Это третий сезон в турнире под моим руководством. В первом не получилось, хотя выступили неплохо по очковому запасу. В прошлом сезоне очень сильно повлиял коронавирус — не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших игроков. Три-четыре выпадают — уже проблема. Для нас очень важно, чтобы все были в строю», — сказал Семак в эфире «Радио Зенит».

В прошлом сезоне ЛЧ петербургский клуб занял последнее место в своей группе.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов сине-бело-голубые после двух сыгранных туров занимают третье место в группе H, имея в активе три очка. «Мальме» замыкает таблицу, не набрав ни одного балла. Возглавляет группу туринский «Ювентус» (6), с которым «Зенит» дома сыграет 20 октября. На второй строчке расположился «Челси» (3), обыгравший подопечных Семака в первом туре Лиги чемпионов (1:0).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в десяти турах. Ближайший матч подопечные Сергея Семака проведут в Туле с «Арсеналом» 16 октября.

Ранее Семак оценил шансы на победу сборной России в матче против Словакии.