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Журналист, обвинивший Загитову в грубом поведении, принес извинения

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов высказался о ситуации, которая произошла на хоккейном матче между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», передает «Чемпионат.com».

«На арене были случаи, что Загитову хватали за руку и караулили у туалета. Конечно, после этого настроения и желания нормально общаться не будет. Прошу извинения у Алины и ее семьи, болельщиков. Я не знал изначально всех деталей», — сказал Имамов.

Напомним, ранее Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила журналистам судом.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова высказалась о конфликте фигуристки Алины Загитовой с журналистами после хоккейного матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

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Хоккей. КХЛ
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