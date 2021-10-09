Журналист, обвинивший Загитову в грубом поведении, принес извинения

Журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов высказался о ситуации, которая произошла на хоккейном матче между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», передает «Чемпионат.com».

«На арене были случаи, что Загитову хватали за руку и караулили у туалета. Конечно, после этого настроения и желания нормально общаться не будет. Прошу извинения у Алины и ее семьи, болельщиков. Я не знал изначально всех деталей», — сказал Имамов.

Напомним, ранее Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила журналистам судом.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова высказалась о конфликте фигуристки Алины Загитовой с журналистами после хоккейного матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».