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Хэмилтон заявил о готовности пожертвовать карьерой в «Формуле-1» ради пользы обществу

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Reuters

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что готов пожертвовать карьерой в «Формуле-1» ради пользы обществу.

«Я дошел до того момента, когда готов рискнуть своей карьерой, если это поможет делу. Ведь необходимо спасать как можно больше жизней. Кроме того, сейчас нам нужно стимулировать умы власть имущих к инициированию изменений, которые помогут тем, кому требуется помощь», — цитирует Хэмилтона Süddeutsche Zeitung.

35-летний пилот дебютировал в «королевских гонках» в 2007 году. Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1». По этому показателю он повторил рекорд легендарного гонщика «Феррари» немца Михаэля Шумахера. 26 сентября 2021 года представитель Великобритании выиграл Гран-при России. Эта победа стала сотой для спортсмена в «Формуле-1».

В 2009 году спортсмен получил орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II.

Ранее Хэмилтон призвал бороться с доминированием мужчин в автоспорте.

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