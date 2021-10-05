Милохин раскрыл, за что получил пощечину во время тренировки с Медведевой

Блогер Даня Милохин, который выступает в проекте «Ледниковый период» в паре с Евгенией Медведевой, объяснил, почему он подставился под пощечину на тренировке. Ранее фигуристка выложила в Instagram Stories видео того, как блогер разгоняется на льду и подставляет лицо под выставленную заранее руку Ильи Авербуха, и подписала: «Провинился».

«Я просто упал, и мы решили пошутить. Ничего серьезного, — передает слова Милохина корреспондент «Газеты.Ru». — Мне потом писали: кто это вообще так неправильно делает, ваш тренер?»

Медведева подчеркнула: «Друзья, это он сам придумал! Мы тут ни при чем! Это юмор, ребят, чего вы, не понимаете?»

Ранее Татьяна Тарасова объяснила свои слова, о том, что «убьет» Милохина, если он уронит Медведеву еще раз.