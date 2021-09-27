27 сентября 2021, 18:54 Ротенберг о назначении Знарка: мы сейчас главную роль в фильме обсуждаем? Павел Хрущёв Прослушать новость Остановить прослушивание

close 100% Павел Бедняков/РИА «Новости»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о неопределенности с назначением Олега Знарка на пост главного тренера сборной России. Слова Ротенберга передает

«Мы сейчас главную роль в фильме обсуждаем? Надо поговорить с Олегом Валерьевичем и обсудить это сейчас. Спасибо вам большое!» – сказал Ротенберг и ушел.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Олег Знарок еще не занял пост главного тренера национальной команды, отметив, что контракт с ним еще не подписан.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, взяла серебро первенства мира — 2015 и завоевала бронзу ЧМ-2017.

Также сборная России завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.