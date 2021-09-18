Александр Емельяненко договорился о проведении двух боев с Харитоновым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко договорился о проведении двух боев с Сергеем Харитоновым.

«Звонил менеджер Харитонова, предлагал бой. Договорились на два поединка. Придется отправлять его в зимнюю спячку. Хотя, судя по тому, какой у меня график серьезный, спячка будет весенняя.», — сказал Емельяненко в прямом эфире в Instagram.

Также Емельяненко отметил, что первый бой с Харитоновым будет по правилам бокса, второй — по правилам ММА.

18 сентября Емельяненко проведет проведет поединок против блогера Артема Тарасова в рамках турнира промоушена «Наше дело».

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Емельяненко рассказал о том, как встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году после турнира Bodog.