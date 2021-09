Болельщик «Селтика» два часа прятался в туалете, чтобы попасть на матч Лиги Европы

Болельщик шотландского «Селтика» Пол Бьярс рассказал о том, как попал без билета на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Бетисом» (3:4). Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Что за день! Мы пробрались через парковку на лифте, просидели в туалете два часа и наконец оказались на стадионе», — написал молодой человек.

Встреча между испанской и шотландской командами состоялся 16 сентября в Севилье. Матч завершилась поражением «Селтика» со счетом 3:4.

В составе гостей забитыми мячами отличились Албиан Аети, Йосип Юранович и Энтони Ралстон. У победителей голы на счету Хуана Гонсалеса, Хуанми и Борхи Иглесиаса.

What a day



Snuck in through the car park up the lift and after sitting in a toilet for 2 hours we are finally in the stadium



Cmon the celtic pic.twitter.com/iRbyY30r8p