Медведев извинился перед Джоковичем и зрителями после победы на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к сербу Новаку Джоковичу после финала Открытого чемпионата США.

«Сначала хочу извиниться перед Новаком и перед всеми вами, кто пришел на арену. Все мы знаем, к чему Новак сегодня стремился.

Никогда и никому не говорил этого раньше, но теперь скажу: для меня ты (Джокович) — величайший теннисист в истории», — сказал Медведев.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Джокович обратился к Медведеву после поражения на US Open.