Чемпионка Универсиады Попова: у Косторной кошачье скольжение, она хороша в блюзе

Чемпионка Универсиады в Красноярске по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила новую короткую программу Алены Косторной.

Ученица Этери Тутберидзе выступила на открытых прокатах сборной России под блюз I Am The One в исполнении Бет Харт.

«Так как сейчас олимпийский сезон, наставники стараются найти для своего спортсмена лучший образ, в котором он только может себя проявить. И тренерский штаб Этери Тутберидзе с этим справился. Кому как не Алене катать блюз? С ее мягким, совершенно кошачьим скольжением блюз — это полностью ее тема. Она прямо максимально может передать блюз именно своим скольжением — не только какими-то движениями рук, взглядами и энергетикой, а именно скольжением.

И да — она очень хороша», — отметила Попова.

