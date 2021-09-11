Экс-фигуристка Попова: Трусова хорошо раскрывает страшную историю Фриды

Чемпионка Универсиады в Красноярске по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила новую короткую программу Александры Трусовой.

Ученица Этери Тутберидзе выступила на открытых прокатах сборной России в образе мексиканской художницы Фриды Кало под саундтрек к фильму «Фрида».

«Могу сказать точно, что Саша с каждым годом приобретает именно в презентации. Она взрослеет. Мы видим, что она развивается как спортсменка, как артистка на льду, и что даже какие-то движения рук становятся более осознанными, более дотянутыми, более яркими. Для меня это уже сейчас выглядит хорошей программой. Понятно, что она немножко сыровата и еще будет развиваться по ходу сезона, улучшаться и нарабатываться.

Но уже видно, что это очень взрослая программа и что Трусова с ней, слава богу, справляется. Ей этот образ очень подходит, поскольку Фрида — это очень сильная женщина, с очень непростой историей, страшной-страшной! И Трусова хорошо раскрывает это. Она такой же боец, и ей это действительно подходит», — сказала Попова.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе пошутила над Трусовой после проката короткой программы в Челябинске.