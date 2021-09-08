Хабиб оценил выступление сборной России в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Очень хороший матч. Меня удивил сэйв Гилерме. Не хочу критиковать эту сборную. А зачем? Нормально пацаны сыграли три матча за неделю. Семь очков — это шикарно. Карпин или Черчесов? Это уже провокационный вопрос. Верим в Карпина? Это тоже провокационный вопрос», — приводит слова спортсмена «СЭ».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина сборная России провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес сборной России в матче отбора на ЧМ-22 против Мальты