Легенда «Ювентуса» высказался об уходе Роналду из клуба

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед», передает Football Italia.

«Не думаю, что болельщики должны удивляться переходу Криштиану в «Манчестер Юнайтед». Не вижу ничего нелогичного в его решении уйти, он много размышлял об этом», — сказал Буффон.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Юнайтед» за 12 часов продал футболки португальского форварда Криштиану Роналду на $45 млн. Отмечается, что большую часть прибыли заработает технический спонсор манкунианцев, а «МЮ» получит примерно 10 процентов от суммы.