Госдолг Германии достиг исторического максимума

Destatis: долг Германии вырос почти на 20% на фоне политики ЕС
Global Look Press

Государственный долг Германии достиг рекордного уровня на фоне санкционной политики Европейского союза в отношении России. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных статистического ведомства Destatis.

Согласно оценке агентства, в третьем квартале 2025 года объем немецкого госдолга составил €2,79 трлн, тогда как в первом квартале 2021 года он находился на уровне €2,38 трлн. Таким образом, за указанный период совокупные заимствования выросли на 17,3%, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений.

Одной из статей расходов федерального бюджета остается финансовая поддержка Украины в рамках общеевропейской политики. По подсчетам агентства на основе данных украинского Минфина, за этот период Евросоюз, крупнейшим донором которого является Германия, направил Украине около $95 млрд, при этом вклад самой ФРГ составил порядка $1,7 млрд.

Финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин в комментарии агентству отметил, что Берлин оказался в сложном положении в украинском вопросе. По его оценке, объем финансирования остается сравнительно умеренным, однако полный отказ от этой статьи расходов маловероятен.

В свою очередь бизнес-консультант и основатель сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев указал, что дальнейший рост госдолга несет риски для немецкой экономики. Он подчеркнул, что увеличение процентных расходов сокращает возможности бюджетного маневра, оставляя меньше ресурсов для инвестиций и социальных программ без привлечения новых заимствований.

Ранее рекордный рост госдолга зафиксировали в США в первый год президентства Трампа.
 
