Политика

МИД РФ заявил о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине

Замглавы МИД Грушко: Россия не приемлет размещения войск НАТО на Украине
French Army/AP

Россия не приемлет размещение сил Евросоюза или НАТО на территории Украины в рамках гарантий безопасности. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано «НАТО» или «ЕС», — сказал Грушко.

По его словам, «от этого дело не меняется», поэтому Москва не отходила от позиции о неприемлемости размещения войск на Украине.

До этого Грушко заявлял, что лучшей гарантией безопасности Украины является предоставление твердой гарантии безопасности России. Если Москва будет понимать, что территория соседней республики не будет использоваться как плацдарм для создания угроз ее безопасности, тогда и безопасность республики будет обеспечена, подчеркнул замглавы МИД.

27 января газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Соединенные Штаты поставили условием для предоставления Украине гарантий безопасности заключение мирного соглашения, которое будет включать территориальные уступки.

Ранее на Украине рассказали, кем хочет войти в историю Зеленский.
 
