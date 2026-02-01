Размер шрифта
Пожар оставил пепелище от базы отдыха в Хакасии, найдены тела трех мужчин

МЧС: в Хакасии нашли тела трех мужчин после пожара на базе отдыха
МЧС по Республике Хакасия

Ночной пожар на базе отдыха в урочище «Бабик» в Хакасии унес жизни троих человек. Есть еще один пострадавший, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

Возгорание произошло в ночь на 1 февраля в Бейском районе. К моменту прибытия спасателей гостевой дом площадью 72 квадратных метра был полностью уничтожен огнем.

На пепелище при разборе завалов нашли тела трех мужчин. Еще одного госпитализировали. На данный момент сотрудники МЧС устанавливают причину случившегося. Известно, что мужчины являлись гостями базы отдыха.

Днем ранее в Кемеровской области при пожаре в частной сауне не выжили подростки. По данным Baza, возгорание началось во время отдыха компании из 15 человек. Сотрудники сауны сообщили о пожаре в экстренные службы и эвакуировали людей.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре, добавив, что спасти не удалось пять подростков. Огонь распространился на площади 70 квадратных метров. В тушении огня участвовали 38 спасателей и 12 единиц техники.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.
 
