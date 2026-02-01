Капризов первым из россиян забил 30 голов в сезоне НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершилась со счетом 3:7. За «Миннесоту» заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло, Куинн Хьюз, Владимир Тарасенко, Тайлер Питлик и Брок Фэйбер. В составе «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Джек Рословик.

Для Капризова гол в этом матче стал 30-м в сезоне. Он первым из российских хоккеистов сумел преодолеть эту отметку.

«Миннесота» расположилась на втором месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда после 56 сыгранных матчей регулярного чемпионата имеет в своем активе 74 очка. «Эдмонтон» расположился на пятой строчке «Запада». После такого же количества проведенных матчей хоккеисты «Ойлерз» набрали 64 очка.

В следующем матче хоккеисты «Уайлд» примут «Монреаль Канадиенс» 3 февраля. Стартовая сирена прозвучит в 3:30 по московскому времени. «Эдмонтон» на день позже на домашней арене сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», начало матча — 4:30 мск.

Ранее «Вашингтон» Александра Овечкина забрал победу в матче НХЛ, отыгравшись с с 0:3.