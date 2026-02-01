Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Пьяная мать сбежала от полицейских через окно, бросив в квартире семилетнего сына

В Калининграде задержали женщину, которая странно вела себя в присутствии сына
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде наказали женщину за пьянство в присутствии ребенка. Об этом накануне сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась местная жительница, которой ранее позвонил ее семилетний внук, чтобы пожаловаться на странное поведение мамы. Бабушка решила забрать мальчика и, приехав к 25-летней дочери, в очередной раз обнаружила ее в состоянии опьянения.

Правоохранители оперативно прибыли в квартиру на первом этаже, однако в момент их визита молодая мать вылезла через окно и скрылась. Осмотрев жилье, полицейские установили, что условия не подходят для проживания малолетнего, а сам он находится в опасной ситуации.

Мальчика изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Сбежавшую женщину разыскали, в ее отношении составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего»). Делом займутся органы опеки.

Ранее россиянка потеряла годовалую дочь из-за роковой небрежности.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!