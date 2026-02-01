Пьяная мать сбежала от полицейских через окно, бросив в квартире семилетнего сына

В Калининграде задержали женщину, которая странно вела себя в присутствии сына

В Калининграде наказали женщину за пьянство в присутствии ребенка. Об этом накануне сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась местная жительница, которой ранее позвонил ее семилетний внук, чтобы пожаловаться на странное поведение мамы. Бабушка решила забрать мальчика и, приехав к 25-летней дочери, в очередной раз обнаружила ее в состоянии опьянения.

Правоохранители оперативно прибыли в квартиру на первом этаже, однако в момент их визита молодая мать вылезла через окно и скрылась. Осмотрев жилье, полицейские установили, что условия не подходят для проживания малолетнего, а сам он находится в опасной ситуации.

Мальчика изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Сбежавшую женщину разыскали, в ее отношении составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего»). Делом займутся органы опеки.

Ранее россиянка потеряла годовалую дочь из-за роковой небрежности.