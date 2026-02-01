Шойгу проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И

Шойгу прилетел в Китай на переговоры с главой МИД республики Ван И

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Китай на переговоры с министром иностранных дел страны Ван И. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«1 февраля <...> Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику для проведения переговоров с <...> Ван И», — говорится в заявлении.

Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят ситуацию в сфере региональной и международной безопасности.

29 января официальный представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь во время брифинга с журналистами сообщил, что Пекин готов укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой. Также руководство республики стремится обеспечить взаимную поддержку с РФ по вопросам, затрагивающим важнейшие интересы и основные озабоченности обоих государств.

За два дня до этого главы военных ведомств России и Китая Андрей Белоусов и Дун Цзюнь провели переговоры в формате видеоконференцсвязи. На встрече обсуждалось сотрудничество армий двух стран. Министр обороны РФ отметил, что взаимодействие российских и китайских войск организовано на высоком уровне в сферах обороны и безопасности.

Ранее журналисты сообщили, что Китай помогает РФ в производстве ракет «Орешник».