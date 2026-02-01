Украине в конце концов придется капитулировать в конфликте с Россией, считает офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он прокомментировал ситуацию в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам аналитика, Вооруженные силы РФ развили настолько мощное наступление, что уже никто не сможет его остановить — ни НАТО, ни Соединенные Штаты, ни сама Украина.

«Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает поддерживать это, Россия будет продвигаться вперед. <...> Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся», — отметил Риттер.

Он добавил, что неизбежность капитуляции Украины уже предрешена.

30 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам статуса Донбасса и Запорожской атомной электростанции. Как он сказал, Украина не отдаст эти территории «без боя».

Несмотря на это, американский политолог Гилберт Доктороу выразил уверенность, что требования РФ по Украине будут удовлетворены. Он допустил, что Зеленский отказался от территориальных уступок, «чтобы выиграть время и сдержать внутренних противников».

Ранее в Кремле ответили на слова украинского лидера о нежелании идти на компромиссы.