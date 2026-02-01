Размер шрифта
Наука

SpaceX собралась запустить на орбиту до 1 млн спутников для ИИ

Bloomberg: SpaceX собирается вывести на орбиту 1 млн спутников для ИИ
Steve Nesius/Reuters

Компания SpaceX обратилась за разрешением на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации масштабного проекта по созданию космических дата-центров. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявке, направленной в Федеральная комиссия по связи США, новая орбитальная сеть предназначена для обработки и хранения данных, связанных с развитием искусственного интеллекта. В SpaceX считают, что проект необходим для удовлетворения стремительно растущего спроса на вычислительные мощности, вызванного развитием ИИ-технологий.

В компании также указывают, что создание подобных систем станет шагом на пути к цивилизации второго уровня по шкале Кардашева — то есть к способности использовать всю энергию Солнца.

Планируется, что спутники будут выводиться на орбиту с помощью многоразовой ракеты Starship. Космические дата-центры рассматриваются как более дешевая и экологичная альтернатива наземной инфраструктуре. Охлаждение вычислительных систем в космосе будет происходить за счет радиационного излучения, что позволит отказаться от использования больших объемов воды, а энергоснабжение обеспечат солнечные панели, снижая потребность в аккумуляторах.

Основатель SpaceX Илон Маск, комментируя информацию о заявке в своем аккаунте в соцсети X дал понять, что проект изначально задумывается с постепенным масштабированием. По замыслу компании, спутники будут связаны между собой лазерными каналами связи и размещены на орбитах высотой от 500 до 2000 км, что обеспечит почти постоянный доступ к солнечному свету.

Ранее SpaceX запустила новую партию спутников Starlink с космодрома на мысе Канаверал.
 
