Губин объяснил, что произошло с деньгами Долиной после продажи квартиры

Губин: Долина действительно потеряла деньги из-за сделки с квартирой
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский певец Андрей Губин во время интервью Woman.ru заступился за народную артистку РФ Ларису Долину, призвав россиян не осуждать ее за историю с квартирой.

Исполнитель хита «Девушки как звезды» признался, что сам поначалу принял эту ситуацию за рекламный трюк. Однако позже изменил свое мнение. Губин рассказал, что недавно говорил с продюсером Игорем Крутым, который подтвердил, что Долина действительно нарвалась на мошенников и потеряла деньги.

Артист усомнился, что знаменитость могла провернуть схему, при которой специально продала квартиру, забрала деньги у покупательницы, а затем решила вернуть недвижимость через суд.

«Она не мошенница, а певица», — подчеркнул Губин.

Певец обратил внимание, что сейчас многие настроены против Долиной и злорадствуют, что она потеряла деньги и квартиру. Он призвал людей поставить себя на ее место, отметив, что над этим нельзя смеяться.

«Я знаю Долину, это мощная женщина <…> Она настоящая женщина-вамп, скала! Я знаю ее характер и думаю, что она в состоянии защитить себя», — высказался он.

До этого официальный представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что на ее концертах ввели дополнительные меры безопасности из-за чрезмерного интереса к личности певицы.

Ранее незнакомец пытался сорвать концерт Долиной в Москве.
 
