Профессор предрек отказ Украины от Донбасса: «Это конец пути»

Профессор Дизен: Украине придется пойти на территориальные уступки в Донбассе
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина начала понимать, что у Запада нет стратегического плана поддержки, в связи с чем Киев будет вынужден уступить территории России. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По оценкам эксперта, США стремятся переложить ответственность на Европу, однако она к этому не готова. У европейцев нет плана действий в отношении Украины, констатировал профессор. По его словам, они хотят «немного затянуть конфликт» и заставить украинцев повоевать «просто так».

«Так что, мне кажется, все больше людей понимают, что это конец пути. Поэтому меня бы не удивило, если бы сейчас со стороны Киева появилась готовность отказаться от донецких земель, потому что они все равно их потеряют. Либо путем переговоров, либо на поле боя», — сказал Дизен.

Разумных альтернатив у Киева нет, поскольку на фоне наступления ВС РФ и продолжающегося переговорного процесса все более ясно, что улучшить позиции невозможно, считает аналитик.

Лидеры Запада пытаются помочь Украине «медленнее проиграть войну», но при этом потерять больше людей и инфраструктуры. В связи с этим ситуация будет ухудшаться, сказал Дизен.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что странам Запада не удалось повлиять на позицию России в переговорах по Украине. По его словам, несмотря на текущую риторику, у президента Украины не будет иного выбора, кроме как принять условия соглашения. А далее его заменят на другого человека во главе республики, считает Макговерн.

Ранее Каллас заговорила о «серьезных» территориальных уступках со стороны Украины.
 
