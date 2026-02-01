«Я очень открыт к изменениям»: тренер «ПСЖ» о положении Сафонова в клубе

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике, говоря о положении российского вратаря Матвея Сафонова в команде, порадовался, что у него есть возможность ротации на позиции голкипера. Его слова приводит RMC Sport.

«Что я могу сказать по этому поводу: я рад, что у меня есть три таких вратаря. Мне нравится конкуренция на всех позициях. Это современный футбол. Все время есть вещи, которые ты можешь изменить, я очень открыт к изменениям. Повторюсь, я очень рад, что у меня есть три вратаря такого уровня», — заявил он.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

После этого Сафонов восстанавливался на протяжении нескольких недель, вернулся в общую группу и провел всего несколько тренировок перед тем, как Энрике поставил его в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее во Франции назвали преимущество Сафонова над конкурентом в «ПСЖ».