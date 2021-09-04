Экс-президент «Локомотива» о победе сборной России: на Кипре вообще тяжело играть

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился эмоциями от победы сборной России над Кипром в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

«Знаете, я предполагал, что матч будет очень тяжелым. Думал, что даже с разницей в один мяч выиграем. На Кипре вообще тяжело играть, я помню, как нам тяжело давалось. Там климат, такой парник, что дышать нечем. И поляна их – ее зальют водой, и она становится вязкой. Брызги были, вода не уходит. И явно нашим сил не хватило, последние двадцать минут мы отбивались как попало от киприотов. Но благо, что мы забили быстрый мяч. С такими командами, которые играют в пять защитников от обороны, это очень важно, потому что дальше все начинает укладываться в свою норму, которую ты планировал. А тут еще в начале второго тайма забили второй, что тоже сыграло нам на руку. Дальше уже играли по счету, но силенок не хватило», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Также Наумов прокомментировал игру Дмитрия Баринова, отметив, что он выглядел совершенно уставшим.

«Баринов, кстати, и в «Локомотиве», последнее время не выглядит свежим. Я думаю, что функционально он еще не готов к сезону. Может быть, передышку ему дать, но это должны тренеры и врачи решить. Но явно видно, что его на весь матч не хватает. Он старается успеть везде, но устает и к 60-й, 70-й минуте уже выжатый, как лимон.

А в целом команда сыграла неплохо. Очень хорошо показали себя локомотивцы. Смолов выглядел просто прекрасно, Жемалетдинов вышел, второй гол они сотворили. Вообще эта связка, мне кажется, очень перспективна для сборной России. И неплохо вышел новичок Самошников. Резкий, хороший, с головой, думающий. Молодец парень, я думаю, за ним хорошее будущее. Твердую четверку можно нашей команде поставить», — добавил Наумов.