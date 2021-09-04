Экс-наставник сборной России назвал проблему национальной команды перед матчем с Кипром

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, делясь ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-22 с Кипром, заявил, что отсутствие защитника Марио Фернандеса — серьезная потеря для команды Валерия Карпина.

«С учетом того что мы будем больше атаковать, серьезная потеря — это Фернандес. Он как раз тот самый защитник, который примечателен не столько умением обороняться, сколько своим атакующим потенциалом. В этой игре он, конечно, был бы необходим», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, Фернандес не сыграет с Кипром из-за дискомфорта после прошедшего 1 сентября матча с Хорватией (0:0).

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, что сборная России не будет подстраиваться под Кипр.