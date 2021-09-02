Еще один игрок сборной России покинул расположение национальной команды

Игрок сборной России по футболу Даниил Фомин покинул расположение национальной команды из-за болей в спине, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — говорится в сообщении.

Также национальную команду 2 сентября покинул голкипер Сергей Песьяков.

После четырех туров отборочного этапа сборная России, набравшая семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. 4 сентября команда Валерия Карпина в Никосии сыграет с Кипром, а 7 сентября в Москве на арене «Открытие» примет Мальту.

Ранее бывший голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил дебют Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

«Я в целом доволен тем, как национальная команда играла против Хорватии. Если смотреть по второму тайму, то, безусловно, хорваты имели больше шансов и моментов для того, чтобы забить, но Карпин смог сделать правильные замены и удержать счет», — сказал Малафеев.