Познер заявил, что сборной России будет вдвойне тяжелее обыграть Хорватию

Журналист Владимир Познер высказался о предстоящем матче сборной России против команды Хорватии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Телеведущий заявил, что встреча станет тяжелой, так как у соперника сильный состав, а российские футболисты будут играть под колоссальным прессом из-за предшествующих неудач и назначения нового главного тренера.

«Если сборная России выиграет, то все сразу станут героями, что тоже неправильно. Если же она проиграет, тем более всерьез, например, не 0:1, а 0:3, то сильный шум поднимется. По этим причинам нашим футболистам сегодня будет трудно вдвойне. Каким образом Карпину удастся их настроить, я даже не представляю, это очень трудно», — цитирует Познера «Матч ТВ».

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 1 сентября и станет дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

Ранее сборная России объявила состав на матч с хорватами.