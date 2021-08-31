«Чтобы бить пенальти, надо быть на поле»: Карпин пошутил над Смоловым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, кто будет в команде бить пенальти. В частности, у тренера спросили про Федора Смолова, который не реализовал пенальти в послематчевой серии в четвертьфинале чемпионата мира именно со сборной Хорватии.

«Будет ли Смолов пенальтистом? Чтобы бить пенальти, надо быть на поле. Мы понимаем, кто может пробить. Но все зависит от того, будет ли этот игрок на поле. Про Хорватию со Смоловым не говорили. Говорили про его желание играть в сборной. А то, что он когда-то там как-то сыграл против Хорватии — какой смысл это вспоминать. Это уже другая жизнь», — сказал Карпин на предматчевом общении с журналистами.

Смолов оказался вне заявки сборной России на Евро-2020, бывший тогда главным тренером команды Станислав Черчесов объяснил свое решение тем, что Смолов не умеет быть запасным.

В текущем первенстве РПЛ Смолов с шестью голами возглавляет список бомбардиров.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее Карпин сказал, что смешно напоминать нынешним игрокам, как он забивал гол в ворота чемпионов мира.